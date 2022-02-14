Ростовские художники сделали особый творческий подарок к 79-летию освобождения донской земли от фашистов

Ростов-на-Дону, 14 февраля. Сегодня, 14 февраля, в День второго, окончательного, освобождения Ростова-на-Дону от фашистов, по всему городу проходят памятные мероприятия. Горожане собираются вместе, вспоминают освободителей, возлагают цветы к мемориалам и посещают экскурсии. Не остались в стороне и донские художники, к 79-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону они сделали особенный подарок — видеозарисовку про одного из ростовских героев времен Великой Отечественной войны. ФАН связался с мастерами кисти и выяснил особенности создания видеоролика.

Георгий и Анастасия Бегма уже как год радуют ростовчан своими видео в социальных сетях. В прошлом году к празднованию Дня Победы их видеоролик получил сотни откликов. Сейчас главным героем картин стал Витя Черевичкин, советский подросток, расстрелянный фашистами во время первой оккупации Ростова.

После начала Великой Отечественной войны, когда старший брат и отец Виктора ушли на фронт, он с матерью и младшими сестрами остался в городе. В ноябре 1941 года донскую столицу захватили эсэсовцы, тогда командование вермахта вынесло предписание об уничтожении всех домашних голубей, принадлежавших мирному населению. Подросток более недели скрывал своих птиц, отправляя послания красноармейцам, расположившимся на левом берегу Дона.

Из личного архива Георгия и Анастасии Бегма /

28 ноября 1941 года немецкие солдаты увидели 16-летнего мальчишку, выпускающего голубей около штаба. После того как подростка задержали, во дворе его дома фашисты обнаружили тайную голубятню. Пионера долго пытали и через какое-то время расстреляли в парке имени Фрунзе. Именно эту историю и попыталась воссоздать в своем коротком видео семья ростовских художников.

Как отметил Георгий Бегма, идея делать подобные видео пришла в голову его супруге год назад. С тех пор ребята регулярно радуют ростовчан своими творениями.

«Год назад на 14 февраля моей жене пришла в голову идея создать ролик ко дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Скажу честно, что мы не рассчитывали на какой-то большой резонанс. Просто сделали ролик и разослали его по друзьям и знакомым. Но видео оказалось очень популярным. За считанные дни оно разошлось не только по Ростову, но и далеко за его пределами. С того момента мы и решили создавать ролики по теме Великой Отечественной войны. И вот уже год, как мы работаем в этом направлении, превращая спонтанную идею в нашу семейную традицию», — делится Георгий Бегма.

Семья Бегма — профессиональные художники в третьем поколении. Их дедушки тоже прошли Великую Отечественную войну. Один участвовал в освобождении Крыма и служил на крейсере «Красный Кавказ». Поэтому тема Великой Отечественной войны взята не случайно.

«Вся работа проводилась в нашей художественной студии. Сама техника рисования — наше авторское изобретение. Многие люди привыкли видеть статичный кадр и одну картину. Но так как мы долгое время занимаемся песочной анимацией, нам пришла в голову мысль поэкспериментировать с красками и сделать полноценную историю. Таким образом и родилась эта техника. Мы называем это арт видео», — рассказывает Георгий.

Из личного архива Георгия и Анастасии Бегма /

По словам художника, работа над рисунками и монтаж самого видео шоу про Витю Черевичкина был завершен накануне. По мнению творцов, такой формат подачи информации, как нельзя лучше подходит для современников.

Ранее ФАН сообщал, что в день 79-й годовщины освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков ростовские экскурсоводы приглашают всех желающих присоединиться к бесплатным экскурсиям по местам боевой славы.