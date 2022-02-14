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Под Ростовом-на-Дону перевернулся полицейский УАЗ
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону перевернулся полицейский УАЗ
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 февраля. Накануне в полицию поступило сообщение, что в 23 часа в районе хутора Камышеваха на улице Светлая перевернулся полицейский автомобиль. В региональном управлении ГИБДД раскрыли подробности данного инцидента.

Как пояснили в отделе пропаганды областного управления, за рулем УАЗ Патриот находился 25-летний сотрудник. По предварительным данным, он не справился с управлением и, наехав на бордюрный камень, допустил опрокидывание автомобиля. По счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как Hyundai Accent сбил мужчину, перебегающего проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в Ростове-на-Дону. В результате ДТП пешеход погиб на месте. 

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