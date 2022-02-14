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Более полумиллиарда рублей потратят на капремонт территории Ростовского музтеатра

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 11:11
Общество
Более полумиллиарда рублей потратят на капремонт территории Ростовского музтеатра
wikipedia.org  /  Kesoff / Public Domain

Ростов-на-Дону, 14 февраля. Более полумиллиарда рублей планируется потратить на капитальный ремонт прилегающей территории Ростовского музыкального театра в границах улицы Большая Садовая. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Как говорится в документе, сумма контракта составит более 570 млн рублей. На эти деньги планируется ремонт кровли и плит нескольких стилобатов, привести в порядок поврежденные участки колонн и стен, замена облицовочной и тротуарной плитки. Работы по контракту должны быть завершены не позднее начала декабря 2024 года.

Победитель конкурса также произведет замену освещения, займется ремонтом фонтана и озеленением прилегающей территории.

Ранее ФАН сообщал, что в донской столице приступи к проектированию крупнейшего транспортного проекта в истории города — скоростному трамваю. Новый транспорт соединит центр города со спальными жилыми районами, а также с территориями будущей комплексной застройки на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта.

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