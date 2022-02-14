Мужчина погиб на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 14 февраля. Несколько дорожно-транспортных происшествий произошло накануне вечером в донской столице. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, в одном из них погиб 61-летний мужчина.

В ведомстве уточнили, что один из инцидентов произошел на улице Малиновского 13/2, когда Hyundai Accent допустил наезд на мужчину, перебегающего проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Другая авария произошла на Западном подъезде к Ростову. По предварительным данным, водитель легковушки Datsun не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии пострадали два пассажира Datsun.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты Ростовской области водитель легкового автомобиля Renault погиб после столкновения его машины с опорой освещения. По предварительной версии полиции, причиной трагедии могло стать нарушение скоростного режима.