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Мужчина погиб на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
Происшествия
Мужчина погиб на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 февраля. Несколько дорожно-транспортных происшествий произошло накануне вечером в донской столице. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, в одном из них погиб 61-летний мужчина.

В  ведомстве уточнили, что один из инцидентов произошел на улице Малиновского 13/2, когда Hyundai Accent допустил наезд на мужчину, перебегающего проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. 

Мужчина погиб на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Другая авария произошла на Западном подъезде к Ростову. По предварительным данным, водитель легковушки Datsun не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии пострадали два пассажира Datsun.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты Ростовской области водитель легкового автомобиля Renault погиб после столкновения его машины с опорой освещения. По предварительной версии полиции, причиной трагедии могло стать нарушение скоростного режима.

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Все новости / Происшествия / Мужчина погиб на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
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