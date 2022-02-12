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Шахтер Мисиков после четырех переломов ноги установил мировой рекорд по приседаниям

Общество
Шахтер Мисиков после четырех переломов ноги установил мировой рекорд по приседаниям
Prt Scr youtube.com  /  Геннадий Мисиков

Белая Калитва, 12 февраля. Житель города Белая Калитва Ростовской области Геннадий Мисиков в 24 года получил на производстве четыре перелома ноги. Однако это не помешало мужчине уже в зрелом возрасте стать спортсменом мирового уровня.

Пенсионер стал пауэрлифтером и установил девять рекордов. Он в возрасте 59 лет регулярно улучшает свои результаты по приседаниям на время. Недавно мужчина сделал тысячу приседаний за 32 минуты и 58 секунд, передает РЕН ТВ.

«Я считаю, что пройдет какое-то время, и надо создать федерацию приседаний. Оказывается, все это сделать можно, надо заплатить», — рассказал о свое мечте Мисиков.

Шахтер Мисиков после четырех переломов ноги установил мировой рекорд по приседаниям
Prt Scr youtube.com / Геннадий Мисиков

Мисиков занимается спортом всю жизнь и привлекает к этому занятию жену и детей. Мужчина уверенно идет к своим целям. Его не останавливает даже 30-градусная жара. Шесть лет назад в таких непростых условиях он установил очередной рекорд, присев 5,1 тысячи раз.

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова ранее освоила управление танком в возрасте 99 лет. «Стальная бабушка» стала 13-кратной рекордсменкой Книги рекордов России.

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перелом рекорды геннадий мисиков пауэрлифтер приседания
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