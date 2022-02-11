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Ростовского полицейского подозревают во взятке в 2 миллиона рублей
Происшествия
Ростовского полицейского подозревают во взятке в 2 миллиона рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 11 февраля. Следователь отдела полиции Первомайского района донской столицы подозревается во взятке в 2 миллиона рублей. Такую сумму он потребовал от задержанного за непривлечение его к уголовной ответственности, сообщает портал 1rnd, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

В сообщении говорится, что оперативники Управления ФСБ по Ростовской области уже провели обыски в кабинете и по месту жительства полицейского, который за день до этого написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Коллеги из отдела полиции №6 охарактеризовали подозреваемого как одиозную личность, водившую дружбу с заместителем районного прокурора и представителями других ведомств.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю провели задержание следователя при получении взятки в 1,5 млн рублей. Полицейский договорился с бизнесменом уладить вопрос за деньги и не привлекать задержанного к уголовной ответственности по статье «Уклонение от уплаты налогов».

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