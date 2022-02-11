Ростовские поисковики проведут раскопки на месте массовых расстрелов горожан в годы войны

Ростов-на-Дону, 11 февраля. Весной текущего года на территории Парка Авиаторов донской столицы начнутся раскопки так называемых расстрельных ям. Как отметил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, подобные работы в черте города будут проводиться впервые.

Прежде чем приступить к раскопкам в Парке Авиаторов донские поисковики проделали большую архивную работу. На протяжении долгого времени они изучали документы, встречались с очевидцами тех событий и по крупицам собирали полную картину трагедии.

«Нам удалось найти много свидетельств геноцида. Сейчас даже трудно представить сколько расстрелянных ростовчан там лежит с 1942 года. Люди уничтожались целыми семьями. Кто-то был подпольщиком, а кто-то просто не принимал гитлеровскую власть. Общее количество горожан, захороненных в этих ямах еще предстоит выяснить», — рассказывает корреспонденту ФАН Андрей Кудряков.

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Согласно протоколам 1943 года на территории Парка Авиаторов и в его округе располагается 40 расстрельных четырехметровых ям. Поисковики планируют исследовать это страшное место, чтобы ростовчане сохранили память о погибших земляках, замученных фашистами.

«Расстрелы мирного населения там проводились до последнего дня. Даже когда в феврале 1943 года бойцы Красной армии уже вели бои на городских улицах, фашисты вывезли из ростовской тюрьмы мирных жителей и расстреляли. Яркое тому подтверждение — воспоминания одного спасшегося от расстрела человека. Он был обычный ростовчанин, который после немецкой облавы оказался в тюрьме. Его и других заключенных повезли на место казни, поставили на край ямы, но он ударил немецкого офицера и побежал. Его свидетельские показания расширили картину массовых казней», — поясняет руководитель поискового отряда «Миус-Фронт».

Точное количество убитых неизвестно. Согласно архивным документам, в расстрельных ямах парка Авиаторов сегодня покоится более двух тысяч горожан. Экспедиция пройдет в рамках проекта «Без срока давности», подобно той, которая проходила в прошлом году на территории сальского кирпичного завода.

поисковый отряд Миус-Фронт /

Многие из находок предыдущей экспедиции легли в основу обвинительного заключения и в материалы уголовного дела по статье «Геноцид», которое рассматривается в настоящее время в ростовском областном суде.

Ранее ФАН рассказывал о боях за осажденный Ростов-на-Дону. С освобождением донской столицы неразрывно связано имя командира 159-й стрелковой бригады Гукаса Мадояна, который со своими бойцами 8 февраля 1943 года занял ростовский вокзал и за шесть дней отразил 43 атаки врага.