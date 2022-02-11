В ростовском аэропорту у пассажира из Стамбула таможенники нашли 400 психотропных таблеток

Ростов-на-Дону, 11 февраля. В ростовском аэропорту «Платов» у пассажира, следовавшего рейсом «Стамбул – Ростов-на-Дону», обнаружили 400 психотропных таблеток, которые пассажир пытался нелегально пронести через контрольный пост.

Все лекарства были изъяты и отправлены на экспертизу. Мужчина, в рюкзаке которого были обнаружены психотропные вещества, пояснил, что провезти таблетки его просил родственник.

«В соответствии с действующим законодательством ввоз физическими лицами ограниченного количества психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям осуществляется только при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара. При этом лекарственный препарат подлежит таможенному декларированию в пассажирской таможенной декларации», — отметил начальник таможенного поста Вячеслав Стародубов.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится административное расследование. Возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Ранее ФАН рассказывал, как на таможенном посту МАПП Донецк в автомобиле, следовавшим из Украины, сотрудники таможни выявили тайник с 7 тыс. сигарет. По словам задержанной, все сигареты она везла для личного пользования.