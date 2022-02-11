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Коронавирус заставляет ростовские больницы набирать молодых врачей без ординатуры
Общество
Коронавирус заставляет ростовские больницы набирать молодых врачей без ординатуры
instagram.com  /  @logvinenko_rnd

Ростов-на-Дону, 11 февраля. Из-за осложнения эпидемиологической ситуации медикам разрешили работать на скорой помощи до прохождения ординатуры по специальности после окончания университета. Список медиков, которым разрешили работать на скорой помощи был расширен приказом Минздрава РФ.

До недавнего времени, каждый выпускник медицинского вуза, прежде чем приступить к работе должен был окончить ординатуру. Теперь правила изменились. В соответствии с новым приказом, к работе допускаются выпускники медицинского университета, которые окончили вуз по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело» не ранее 2017 года. Также на работу приглашают студентов выпускных курсов колледжей и медуниверситета. Их ждут в качестве среднего медперсонала.

«Приглашаем начинающих специалистов на работу в нашу больницу скорой медицинской помощи. Студентов выпускных курсов колледжей и медуниверситета, в качестве сотрудников среднего медперсонала выездной бригады» — написал в своем Instagram глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что на базе БСМП уже трудятся молодые врачи, которые не так давно покинули стены университета, но уже зарекомендовали себя в профессии. У персонала больницы скорой медицинской помощи есть социальный пакет, платят высокую зарплату, есть стимулирующие выплаты.

Ранее ФАН сообщал, что с начала года в Ростовской области уже родилось два младенца с диагнозом коронавирус. Один из малышей появился на свет в ростовской городской больнице №20, где не так давно открылось родильное отделение для больных коронавирусом мам.

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ростов-на-дону молодые врачи коронавирус эпидемическая ситуация ростовские больницы
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