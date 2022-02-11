Каждая вторая пара в Ростове-на-Дону готовит еду вместе

Ростов-на-Дону, 11 февраля. Каждая вторая пара донской столицы готовит еду вместе. К такому выводу пришли эксперты онлайн-ритейлера «Самокат» после проведенного исследования в преддверии Дня всех влюбленных.

По данным аналитиков, 87% женщин и 49% мужчин регулярно готовят для своего партнера. Половина опрошенных ростовских пар предпочитают готовить еду вместе. Каждая десятая из них за готовкой проводит совместный досуг, причем у 62% ростовских пар предпочтения в еде полностью совпадают. Совсем не готовят для своего партнера всего 3% опрошенных.

Принимавшие участие в исследовании ростовчане назвали приготовление еды партнером одним из главных показателей заботы в отношениях. Каждая вторая женщина призналась в любви к приготовлению блюд, среди мужчин этот показатель составил 36%.

Многие из ростовчан отметили, что хотели бы встретить партнера, который умеет вкусно и хорошо готовить, но отсутствие таких навыков, не станет помехой для построения отношений.

Ранее ФАН рассказывал об истории Дня всех влюбленных. Главными традициями праздника в России стали взаимные поздравления в парах и семейных союзах, праздничная программа в кафе, ресторанах, театрах, клубах и кинотеатрах.