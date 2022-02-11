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Автомобиль в Ростовской области врезался в опору освещения: водитель погиб на месте

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 09:51
Происшествия
Автомобиль в Ростовской области врезался в опору освещения: водитель погиб на месте
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 11 февраля. В городе Шахты Ростовской области в результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault. Как пояснили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, причиной трагедии могло стать нарушение скоростного режима.

В управлении отметили, что авария произошла на улице Советской. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате столкновения 24-летний мужчина, управлявший автомобилем, погиб на месте до приезда медицинской бригады.

Ранее ФАН рассказывал, как в результате столкновения легкового автомобиля с прицепом грузовика на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск, погиб пассажир Lexus EC 250. Авария произошла по причине нарушения скоростного режима при совершении маневра.

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