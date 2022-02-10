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Два младенца в Ростовской области родились с диагнозом коронавирус
Общество
Два младенца в Ростовской области родились с диагнозом коронавирус
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 10 февраля. Два младенца в Ростовской области родились с диагнозом коронавирус. Об этом рассказал портал 161.ru ссылаясь на начальника регионального штаба по мониторингу COVID-19 Сергея Тюрина.

По словам специалиста, для всех малышей, чьи мамы болели коронавирусом во время беременности, проводят ПЦР-тест. В этом году в Ростовской области выявлено уже два таких случая. Один из малышей появился на свет в ростовской городской больнице №20, где не так давно открылось родильное отделение для больных коронавирусом мам.

Медики отмечают, что с приходом нового штамма коронавирусной инфекции дети стали заражаться и болеть им гораздо чаще. 

Ранее ФАН сообщал, что появившийся штамм «Омикрон» не способен проникать в легочную ткань. Как отмечает главный санитарный врач страны Анна Попова, он поражает органы верхних дыхательных путей, поэтому большинству пациентов диагностируют трахеит и бронхит, а не пневмонию.

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