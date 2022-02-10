Банк «Центр-Инвест» оштрафован почти на 6 млн рублей за загрязнение почв

Ростов-на-Дону, 10 февраля. По решению суда коммерческий банк «Центр-Инвест» возместит вред в размере 5,9 млн рублей, причиненный почвам. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Как отметили в пресс-службе ведомства, этому решению предшествовал ряд судебных заседаний. На текущий момент банк внес 315 тысяч 684 рубля в счет компенсации ущерба по одному из исковых дел. Кроме того, в законную силу вступило решение по делу о причинении вреда почвам на сумму 5 млн 589 тысяч рублей.

Требования о добровольном возмещении вреда были выставлены финансовой организации после рейдовых мероприятий в водоохранной зоне реки Дон в 2020 году. Тогда инспекторы Росприроднадзора обнаружили два земельных участка, загрязненных строительными отходами. По результатам административного расследования коммерческая организация была привлечена к административной ответственности. Общая площадь загрязнений составила 10 934,6 квадратных метров.

Ранее ФАН сообщал, что бывшего замдиректора ростовского Росприроднадзора обнаружили мертвым в его квартире.