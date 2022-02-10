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Некоторые льготники Ростова-на-Дону могут лишиться права бесплатного проезда
Общество
Некоторые льготники Ростова-на-Дону могут лишиться права бесплатного проезда
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Ростов-на-Дону, 10 февраля. Изменения в постановление о предоставлении льгот на бесплатный проезд планируют внести в донской столице. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. 

Согласно сообщению, льготы могут отменить для досрочно вышедших на пенсию из числа родителей, опекунов или лиц, являющихся опекунами инвалидов с детства, воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет. 

Однако люди этой категории могут рассчитывать на частичную оплату проезда в городском транспорте при наличии у них карты пенсионера (СПК). В документе уточняется, что ростовчане с картой СПК не должны иметь никаких иных льгот.

В данный момент изменения еще не приняты. Проект постановления предстоит рассмотреть городской Думе.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону приступили к проектированию крупнейшего транспортного проекта в истории города — скоростному трамваю. Планируется, что трамвай соединит центр города со спальными жилыми районами, а также с территориями будущей комплексной застройки на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта.

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ростов-на-дону транспорт льготы на проезд
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