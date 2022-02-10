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Ростовчанин топором едва не убил свою пожилую соседку
Происшествия
Ростовчанин топором едва не убил свою пожилую соседку
dn.npu.gov.ua  / 

Ростов-на-Дону, 10 февраля. Ростовчанина подозревают в покушении на убийство соседки по лестничной клетке. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, завершить свой преступный замысел он не успел. 

По версии следствия, 24 января текущего года подозреваемый, находясь на лестничной площадке многоквартирного дома, расположенного по проспекту 40-летия Победы поссорился с соседкой. На почве личных неприязненных отношений 37-летний мужчина нанес ей топором не менее 4 ударов по различным частям тела, включая голову, но убить пенсионерку не успел, так как его остановила мать, вышедшая из квартиры. 

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра. Его направили на лечение в специализированное учреждение, где он и будет дожидаться окончания следственных действий.

Ранее ФАН рассказывал, как на одном из частных домовладении донской столицы, во время застолья мужчина зарезал своего приятеля. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, расфасовал по пакетам и выбросил в мусорный контейнер.

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