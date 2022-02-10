Ростовские полицейские задержали водителя-эксгибициониста

Ростов-на-Дону, 10 февраля. Ростовские полицейские задержали 42-летнего ростовчанина после того, как он стал героем городских социальных сетей. На видео видно, как мужчина разъезжает на автомобиле в голом виде и выходя из него, совершает развратные действия на глазах у изумленных прохожих.

Как пояснили в региональном управлении МВД, после того как сотрудники полиции увидели данную публикацию в социальных сетях, они за несколько часов установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу ростовчанин.

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В настоящее время нарушителя доставили в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону и составили административный материал по статье 20.1 КРФобАП «Мелкое хулиганство».

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