Власти отключают от коммуникаций часть многоквартирного аварийного дома в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 10 февраля. Власти донской столицы продолжают расселение аварийной пятиэтажки в Кривошлыковском переулке. Треть жильцов покинули свои квартиры, часть семей отказываются выезжать из аварийного дома и настаивают на капитальном ремонте. Накануне ситуацию обсудили на заседании городской комиссии по ликвидации ЧС.

Как отметили на совещании, уже 19 семей переселились из аварийного дома. В ближайшее время жильцов освободившихся квартир освободят от платы за коммунальные услуги, а жилые помещения отключат от инженерных коммуникаций. С таким заявлением выступил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«По моему поручению в настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении от коммунальных платежей на Кривошлыковском, 4 эвакуировавшихся жителей. Соответствующая работа проводится с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями», — отметил глава города.

rostov-gorod.ru / Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Несколько дней назад сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС провели работы по укреплению лестничных маршей второго подъезда. Как пояснили в городской администрации, это временные меры, которые приняты на период эвакуации для обеспечения безопасности еще не выехавших из квартир жильцов.

«По дому реализуется оценочная компания. Выкупную стоимость квартир, в которые попасть не удалось, будут определять на основании технической документации», — добавили в мэрии.

В аварийном доме по-прежнему остаются люди, которые категорически отказываются от переезда в маневренный фонд и требуют провести капитальный ремонт пятиэтажки. Не так давно часть жителей разметила на фасаде дома плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину спасти дом от сноса.

Предоставлено инициативной группой жильцов /

Для оказания помощи в эвакуации граждан из аварийного дома администрация Пролетарского района выделяет грузовой транспорт, а сотрудники городского управления ГОЧС помогают с погрузкой имущества.

Ранее ФАН сообщал, что администрация города Ростова-на-Дону заявила о начале оценки квартир в аварийном доме в Кривошлыковском, 4 с 5 февраля текущего года. Как отмечали в мэрии, если жильцы будут не согласны с размером компенсации за квадратные метры, то в адрес областного правительства направят обращение о выделении дополнительных денежных средств для расселения людей из проблемного дома.