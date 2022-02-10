Пассажир Lexus погиб в ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 февраля. В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области погиб пассажир автомобиля Lexus EC 250. Инцидент произошел на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель легкового автомобиля нарушил скоростной режим и при совершении маневра допустил столкновение с краем прицепа автомобиля МАЗ, груженного зерном. После столкновения пассажир Lexus погиб на месте, остальные участники ДТП отделались незначительными ранениями. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее ФАН рассказывал, как водитель легковушки погиб после лобового столкновения с тягачом под Ростовом. Авария произошла, когда Volkswagen Polo, двигаясь по направлению к Ростову, выехал на встречную полосу и врезался с тягач Scania.