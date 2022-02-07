Два города Ростовской области отметили 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Ростов-на-Дону, 7 февраля. Сегодня сразу два города в Ростовской области отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении всего дня в Батайске и Азове проходят патриотические мероприятия с возложением цветов к памятникам павших воинов.

В этот день жители городов вспоминают ужасы войны, почти 200-дневную оккупацию, а также погибших в боях, замученных в застенках гестапо и умерших от голода. За время оккупации в Батайске и Азове фашисты казнили более 1200 мирных жителей. Но люди не сдавались, на протяжении всего времени горожане боролись с захватчиками, уходили в подпольщики и партизаны.



После победы под Сталинградом, на линию Батайск-Азов в феврале 1943-го вышли 44-я армия и 5-й Донской кавалерийский корпус, их задачей было форсировать дельту и поддержать на левом фланге наступающие на Ростов части 56-й и 28-й армий Южного фронта.



6 февраля в городах завязались ожесточенные бои. Враг был застигнут врасплох. Фашисты в панике бросали эшелоны с продовольствием, боевой техникой и снаряжением. 7 февраля города были полностью освобождены, немецкие войска отступали с огромными потерями.



В ночь на 8 февраля 28-я армия начала наступление на Ростов-на-Дону. Советские бойцы переходили Дон по льду, преодолевая минные поля, десятки метров колючей проволоки, сражаясь с эсэсовцами, укрепившимися на правом берегу городской застройки. Подробнее узнать о боях за донскую столицу в феврале 1943-го, можно из эксклюзивного материала ФАН опубликованного накануне.