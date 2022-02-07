В Ростовской области браконьеры бросили автомобиль и добычу, убегая от полиции

Ростов-на-Дону, 7 февраля. Браконьерам, которые ловили рыбу на реке Сухой в Ростовской области, пришлось бросить добычу и автомобиль, чтобы скрыться от полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства выявили двоих мужчин, осуществлявших незаконную добычу рыбы. При попытке задержания злоумышленники бросили орудия лова, автомобиль, выловленную рыбу и скрылись в неустановленном направлении. На месте происшествия происшествия полицейские обнаружили и изъяли 5 лесковых сетей, автомобиль, а также рыбу различных пород в количестве 307 штук.

Пресс-служба УТ МВД России по СКФО / Пресс-служба УТ МВД России по СКФО

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий волгодонские полицейские установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались безработные жители Цимлянского района 1982 и 1990 годов рождения. Сумма ущерба составила около 106 000 рублей.

В пресс-службе управления корреспонденту ФАН пояснили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до 5 лет.

Пресс-служба УТ МВД России по СКФО / Пресс-служба УТ МВД России по СКФО