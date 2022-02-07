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Пенсионерка сгорела заживо в своем доме при пожаре в Ростовской области

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 12:38
Происшествия
Пенсионерка сгорела заживо в своем доме при пожаре в Ростовской области
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Ростов-на-Дону, 7 февраля. Ночью в Зимовниковском районе при пожаре в частном домовладении погибла женщина. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, погибшей было 86 лет.

В управлении отметили, что пожар произошел на улице Солнечная в хуторе Садовский. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Пожарные за считанные минуты справились с огнем. Однако, после того как пожар был потушен, в доме обнаружили труп пенсионерки. Женщина сгорела заживо. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы специализированной техники.

Ранее ФАН рассказывал, как в частном секторе донской столицы загорелся дом. Площадь возгорания частотного домовладения на 2-й Кольцевой составила 25 квадратных метров. При пожаре погиб 48-летний мужчина, предположительно он сгорел заживо.

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