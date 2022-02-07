Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с тягачом под Ростовом

Ростов-на-Дону, 7 февраля. Накануне на автомобильной дороге Ростов-Ставрополь в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб человек. Подробности этого инцидента сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

В управлении отметили, что авария произошла после того как автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь по направлению к Ростову, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с тягачом Scania. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как в Железнодорожном районе донской столицы на улице Портовой автомобиль врезался в столб освещения. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь человека. Водитель умер не приходя в сознание.