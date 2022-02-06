Автомобиль протаранил столб в Ростове-на-Дону, водитель погиб

Ростов-на-Дону, 6 февраля. В Железнодорожном районе донской столицы на улице Портовой автомобиль врезался в столб освещения. Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель скончался во время оказания первой помощи, не приходя в сознание.

В ведомстве отметили, что погибший управлял управляя автомобилем KIA и во время движения допустил наезд на столб линии уличного освещения. Причины инцидента в настоящее время устанавливают полицейские.

Ранее ФАН рассказывал, как под колесами КамАЗа на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону, погиб шестилетний мальчик. Дорогу он переходил вместе с сестрой и тетей. Во время инцидента женщина успела спасти всего одного ребенка одернув его назад.