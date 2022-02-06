Смертность в Ростовской области достигла рекордных значений

Ростов-на-Дону, 6 февраля. Исходя из опубликованного отчета регионального управления ЗАГС, за два года количество смертей в регионе увеличилось на 38%.

Согласно данным, за 2019 год область потеряла 56 тысяч человек, в 2020 году эта цифра увеличилась до 64,5 тысячи, а в 2021 — показатель составил 78,4 тысячи жителей. При этом рождаемость, которая снижается в регионе уже пятый год подряд, за прошлый год составила всего 36 тысяч человек.

В отчете также отмечается, что умирать на Дону стали чаще не только взрослые, но и дети. За прошедший год Ростовская область потеряла на 18,8 % младенцев больше, чем в 2020 году.

Цифры действительно кажутся катастрофическими, если их сравнить с отчетностью за 80-е годы прошлого века. Тогда, согласно статистическим данным, регион терял по 35-38 тысяч человек ежегодно.

Ранее ФАН сообщал, что по данным Росстата, естественная убыль россиян превысила один миллион человек в 2021 году. В процентном эквиваленте это на 16% больше аналогичного периода позапрошлого года.