В МВД назвали алгоритм действий при обнаружении фальшивой купюры

Ростов-на-Дону, 6 февраля. В главке донского МВД поддельными денежными купюрами занимаются не первый день. Главный вопрос, который беспокоит большинство горожан, что делать, если на сдачу подсунули фальшивку и есть ли возможность вернуть свои кровные.

В управлении отмечают, что обладателем фальшивой купюры может стать любой человек, но далеко не каждый сможет определить фальшивку самостоятельно. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, лучше сразу обратиться в банк, а не пытаться сдать сомнительную купюру в ближайшем магазине.

«Специалист проведет первичный осмотр банкноты, и если она вызовет у него сомнения на предмет подлинности, то деньги изымут на экспертизу, выдав справку. Если подтвердится, что купюра фальшивая, то при осмотре сотрудники банка изымут ее сразу. На банкноте поставят штамп «подделка», а информацию об обнаружении фальшивого банковского билета передадут сотрудникам полиции», — отмечают в региональном управлении МВД.

Бывают случаи, когда человек сам может определить подделку денежного знака. В таком случае рекомендуется сразу обратиться в полицию и сообщить подробности, при которых она могла появиться. Также, чтобы обезопасить себя от подделок, необходимо соблюдать ряд простых правил: не обменивать валюту у частных лиц, проверять подлинность купюр на месте и не разменивать мелкие купюры на более крупные на рынках и мелких торговых точках.

Ранее ФАН рассказывал, как обезопасить свое жилище от проникновения воров.