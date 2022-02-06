Питьевая вода в Ростовской области не соответствует нормам

Ростов-на-Дону, 6 февраля. Качество питьевой воды во всем регионе не соответствует заявленным нормам. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, потребовав от областного министерства ЖКХ принять срочные меры.

Как отметил глава ведомства, 31% проб, отобранных из городских кранов, показал ужасное качество по химическому составу.

В области есть очистные сооружения, но почему-то качество воды неизменно. По словам Евгения Ковалева, проблема кроется в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии самих водопроводных сооружений. В документе, опубликованном на сайте управления, речь идет об очистных сооружениях Новошахтинска, Пролетарска, Семикаракорска, Таганрога, Цимлянска и Шахт, также упоминается часть районных водопроводов.

«В большинстве случаев органами местного самоуправления, осуществляющим эксплуатацию систем водоснабжения не принимаются меры по улучшению качества питьевой воды», — сказано в документе.

Главный санитарный врач области упомянул и подачу воды из подземных источников. По мнению специалистов управления, вода из них не соответствует нормативам химических показателей на 71%.

Разобраться с проблемами водоснабжения региона и повысить качество питьевой воды донским чиновникам предложили до середины декабря текущего года.

Ранее ФАН рассказывал о проблемах с питьевой водой города Новошахтинска. По показателю индекса качества городской среды, принятому правительством РФ в 2019 году, Новошахтинск оказался самым худшим городом России с населением до 250 тыс. человек, живущих в условно комфортном климате.