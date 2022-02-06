Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 13:52
13:51
Политика
Земан опроверг наличие доказательств о «российском следе» на складах во Врбетице
13:50
Весь мир
Шиитский блок в парламенте Ирака бойкотирует выборы президента
13:50
Общество
«Я достиг самого дна»: принц Гарри выступил с публичной речью
13:49
Экономика
НАТО хочет построить газопровод для снижения зависимости ЕС от российского сырья
13:48
Происшествия
Актер из сериала «Глухарь» разбил головой стеклянную дверь и попал в больницу
13:46
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина призвала журналистку Ксению Собчак быть осторожнее
13:45
Экономика
Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети
13:40
Весь мир
Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции
13:38
Политика
Макрон указал на невозможность нормализации международной ситуации без России
13:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре под Иркутском
Все новости

Телевизор с Вечным огнем установили на воинском мемориале в Ростовской области
Общество
Телевизор с Вечным огнем установили на воинском мемориале в Ростовской области
Prt Scr vk.com  /  Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 6 февраля. В селе Приморка Неклиновского района Ростовской области у памятника воинам освободителям донской земли во время Великой Отечественной войны поставили телевизор с трансляцией Вечного огня. 

Записи этого курьезного случая появились накануне в социальных сетях и не оставили ростовчан равнодушными. 

«Ростовскую область объявили регионом опережающего развития. Подобная практика найдет дальнейшее распространение как ноу-хау в остальных регионах и сопредельных территориях. Гордость за наших ребят», — написала в комментариях одна из читательниц городского паблика.

Другие пользователи были не столь деликатны. Они отметили, что давно пора починить площадь вокруг мемориала: залатать дыры на дорогах по всему поселку и сделать нормальный переход через железнодорожные пути, чтобы было хоть какое-то оповещение о приближающемся поезде.

Официальных ответов от чиновников Неклиновского района, также как и от служащих в администрации самого сельского поселения, до сих пор не последовало.

Ранее ФАН рассказывал, как власти Троицка Челябинской области возмутились циничным отношением подростков к памяти героев Великой Отечественной войны. Ребята прыгали через вечный огонь.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Телевизор с Вечным огнем установили на воинском мемориале в Ростовской области
великая отечественная война память ростовская область вечный огонь
Комментировать