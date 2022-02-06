Телевизор с Вечным огнем установили на воинском мемориале в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 6 февраля. В селе Приморка Неклиновского района Ростовской области у памятника воинам освободителям донской земли во время Великой Отечественной войны поставили телевизор с трансляцией Вечного огня.

Записи этого курьезного случая появились накануне в социальных сетях и не оставили ростовчан равнодушными.

«Ростовскую область объявили регионом опережающего развития. Подобная практика найдет дальнейшее распространение как ноу-хау в остальных регионах и сопредельных территориях. Гордость за наших ребят», — написала в комментариях одна из читательниц городского паблика.

Другие пользователи были не столь деликатны. Они отметили, что давно пора починить площадь вокруг мемориала: залатать дыры на дорогах по всему поселку и сделать нормальный переход через железнодорожные пути, чтобы было хоть какое-то оповещение о приближающемся поезде.

Официальных ответов от чиновников Неклиновского района, также как и от служащих в администрации самого сельского поселения, до сих пор не последовало.

Ранее ФАН рассказывал, как власти Троицка Челябинской области возмутились циничным отношением подростков к памяти героев Великой Отечественной войны. Ребята прыгали через вечный огонь.