Тела троих ростовчан обнаружили в запертой изнутри квартире

Ростов-на-Дону, 4 февраля. Тела троих приятелей были обнаружены на съемной квартире в донской столице, после того, как хозяйка помещения обратилась в полицию. Женщина пожаловалась, что ее квартирант не отвечает на звонки и не открывает дверь. Об этом сообщил портал Donnews, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

После того, как полицейские вскрыли замок, они увидели тела трех мужчин без признаков насильственной смерти. Погибшим было 30, 32 и 33 года. Причину гибели еще предстоит выяснить сотрудникам правопорядка.

Днем ранее в одной из ростовских многоэтажек на проспекте Шолохова в запертой изнутри квартире были обнаружены тела супружеской пары. Две малолетние дочки просидели с трупами родителей целые сутки, пока тесть не открыл дверь своим дубликатом. Сообщается, что в крови молодых людей был обнаружен наркотик.