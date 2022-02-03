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Ростовчанин зарезал приятеля, расчленил и выбросил в мусор
Происшествия
Ростовчанин зарезал приятеля, расчленил и выбросил в мусор
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Ростов-на-Дону, 3 февраля. За убийство 48-летнего мужчины на скамью подсудимых отправится ростовчанин. Как пояснили в региональном Следственном комитете, расследование данного уголовного дела завершено.

В управлении пояснили, что мужчины выпивали в одном из съемных домовладений Ростова-на-Дону. Между 42-летним ростовчанином и потерпевшим возникла ссора. Обвиняемый схватил нож и нанес множество колото-резанных ранений своему оппоненту. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело мужчины, поместил фрагменты в полимерные пакеты и вынес к мусорному контейнеру. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, дело направлено в суд.

Ранее ФАН рассказывал, как крымчанин расчленил свою жену в новогоднюю ночь. Избив супругу мужчина подумал что она умерла и повез тело кладбище, но по пути женщина очнулась. Тогда он заживо расчленил ее и зарыл останки.

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