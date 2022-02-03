Бывшего главного бухгалтера ростовского МФЦ заподозрили в присвоении 680 тысяч рублей

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Экс-главный бухгалтер МКУ «МФЦ Ростова-на-Дону» окажется на скамье подсудимых за служебный подлог и мошенничество. Информация об этом появилась на сайте регионального СК.

По версии следствия, с января 2020 года по май 2021 года, обвиняемая вносила ложные сведения в платежные поручения и реестры получателей заработной платы, что впоследствии привело к незаконному перечислению ей на банковские счета под видом заработной платы денежных средств. Сумма причиненного ущерба «МФЦ Ростова-на-Дону» составила более 680 тысяч рублей.

В ведомстве также отметили, что весь причиненный организации ущерб был возмещен во время предварительного следствия. В настоящее время дело передано в суд.

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