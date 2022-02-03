Администрация Ростова-на-Дону начнет оценку квартир в доме на Кривошлыковском с 5 февраля

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Проблемы жителей аварийного дома на Кривошлыковском, 4 скоро будут решены. В ростовской мэрии заключили контракт по оценке выкупной стоимости квартир. Об этом сообщили в городской администрации.

Осмотр жилых помещений аварийного дома и их оценка начнется с 5 февраля. После, собственникам огласят выкупную стоимость и выдадут проекты соглашений. Если граждане будут не согласны с размером компенсации за квадратные метры, то в адрес областного правительства будет направлено обращение о выделении дополнительных денежных средств для расселения жильцов дома.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, с каждым владельцем будет заключено соглашение. Деньги переведут на карту в течение 60 рабочих дней с даты регистрации перехода прав собственности. По словам сотрудников мэрии, дом покинули уже 11 семей, а к выходным их число увеличится. Тем ростовчанам, у кого нет второго жилья, предлагают временно разместиться в маневренном фонде.

«Переехать в маневренный фонд — это не способ избавиться от людей, от их проблем, а, наоборот, желание помочь им в трудной ситуации. Жители Кривошлыковского не останутся в маневренном фонде навсегда. Они будут находиться там, пока оформляются документы на выплаты. Квартиры, которые им предоставляют, новые, с ремонтом — заезжай и живи. В них никто до этого не жил. За последние годы мы впервые стали переводить жилье такого уровня в маневренный фонд. Понятно, что это не центр, понятно, что это отдаленный район, но там сегодня с удовольствием получают квартиры и наши врачи, и учителя, и водители скорых. Тысячи людей покупают квартиры в «Суворовском», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В мэрии добавили, что в настоящее время с жильцами дома проводится информационно-разъяснительная работа, где специалисты отвечают на вопросы жильцов.

Ранее ФАН сообщал, что противостоянием жильцов пятиэтажного дома в Кривошлыковском переулке с городской администрацией заинтересовался Следственный комитет РФ. Председатель управления призвал региональное ведомство разобраться в вопросе и доложить о ситуации.