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Ростов-на-Дону вошел в тройку самых курящих городов России
Общество
Ростов-на-Дону вошел в тройку самых курящих городов России
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Ростов-на-Дону, 3 февраля. В тройку лидеров среди городов России по числу курящего населения вошла донская столица. Здесь курит 35% населения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование, проведенное компанией «СберСтрахование».

Согласно данным, Ростов-на-Дону стоит в одной строчке с такими городами как Самара и Астрахань, где процент курящего населения также составляет 35%. Основная часть некурящих россиян проживает в Махачкале, Перми и Ижевске. Там процент населения, не употребляющего табак, достигает 88,9, 88 и 85,8% соответственно.

В целом опрос касался отношению россиян к своему здоровью. Как показало исследование, более 49% мужского населения нашей страны довольны своим здоровьем. У женщин этот показатель ниже и составляет 33,7%, хотя они гораздо чаще обращаются к врачам.

Ранее ФАН сообщал, что по данным специалистов японского Национального исследовательского центра международного здравоохранения, курение на протяжении длительного периода времени может спровоцировать тяжелое течение COVID-19.

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