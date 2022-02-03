Ростов-на-Дону вошел в тройку самых курящих городов России

Ростов-на-Дону, 3 февраля. В тройку лидеров среди городов России по числу курящего населения вошла донская столица. Здесь курит 35% населения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование, проведенное компанией «СберСтрахование».

Согласно данным, Ростов-на-Дону стоит в одной строчке с такими городами как Самара и Астрахань, где процент курящего населения также составляет 35%. Основная часть некурящих россиян проживает в Махачкале, Перми и Ижевске. Там процент населения, не употребляющего табак, достигает 88,9, 88 и 85,8% соответственно.

В целом опрос касался отношению россиян к своему здоровью. Как показало исследование, более 49% мужского населения нашей страны довольны своим здоровьем. У женщин этот показатель ниже и составляет 33,7%, хотя они гораздо чаще обращаются к врачам.

Ранее ФАН сообщал, что по данным специалистов японского Национального исследовательского центра международного здравоохранения, курение на протяжении длительного периода времени может спровоцировать тяжелое течение COVID-19.