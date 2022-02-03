Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Жители Батайска обнаружили у одного из детских садов десятки летучих мышей. Часть животных была мертва, но некоторые продолжали шевелиться. Об этом батайчане поделились в социальных сетях.

После появления первых сообщений о странной находке на место приехала известная ростовская зоозащитница. В своем Instagram она написала, что к моменту прибытия 26 животных были уже мертвы, 31 оставалось в живых. У троих девушка обнаружила переломы крыльев.

Зоозащитница, которая специализируется на летучих мышах, предположила, что животных могли выкинуть из соседнего дома во время ремонта балкона. Возможно, что некоторые сразу упали вниз и разбились. По ее словам, зимой летучие мыши впадают в спячку, используя надежное укрытие

«Кому помешали летучие мыши? Их просто выбросили с высоты. Сонных и беззащитных. Кто разбился, кто не успел проснуться утонул в луже. Огромная благодарность детскому саду № 13! Именно им я набрала в первую очередь. Спасибо за бутылки с теплой водой! Грели мышек сразу. Нужно прооперировать поломашек, поэтому помощь актуальна»,— написала Ольга.

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Всех выживших животных отвезли в азовскую ветеринарную клинику и прооперировали. После чего зоозащитница забрала их к себе, чтобы найти им надежное укрытие, а весной выпустить на волю.

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