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Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
Общество
Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
pixabay.com  /  dustinthewind

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Жители Батайска обнаружили у одного из детских садов десятки летучих мышей. Часть животных была мертва, но некоторые продолжали шевелиться. Об этом батайчане поделились в социальных сетях.

После появления первых сообщений о странной находке на место приехала известная ростовская зоозащитница. В своем Instagram она написала, что к моменту прибытия 26 животных были уже мертвы, 31 оставалось в живых. У троих девушка обнаружила переломы крыльев. 

Зоозащитница, которая специализируется на летучих мышах, предположила, что животных могли выкинуть из соседнего дома во время ремонта балкона. Возможно, что некоторые сразу упали вниз и разбились. По ее словам, зимой летучие мыши впадают в спячку, используя надежное укрытие

«Кому помешали летучие мыши? Их просто выбросили с высоты. Сонных и беззащитных. Кто разбился, кто не успел проснуться утонул в луже. Огромная благодарность детскому саду № 13! Именно им я набрала в первую очередь. Спасибо за бутылки с теплой водой! Грели мышек сразу. Нужно прооперировать поломашек, поэтому помощь актуальна»,— написала Ольга. 

Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
Prt Scr vk.com / Это Ростов, детка! Типичный РОСТОВ-НА-ДОНУ

Всех выживших животных отвезли в азовскую ветеринарную клинику и прооперировали. После чего зоозащитница забрала их к себе, чтобы найти им надежное укрытие, а весной выпустить на волю.

Ранее ФАН рассказывал, как зоозащитники спасли тяжелораненых лебедей в застывшем водоеме в Волгоградской области. Пара белых лебедей попала в беду в заболоченной местности Ленинского района. Птицы неудачно приземлились на покрытое льдом озеро и получили тяжелые травмы. На помощь пришли представители общественной организации защиты животных.

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зоозащитники ростовская область летучие мыши
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