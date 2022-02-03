Мертвую супружескую пару обнаружили в запертой ростовской квартире

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Тела молодых супругов были обнаружены на кухне запертой изнутри квартиры на проспекте Шолохова. Дети более суток просидели с мертвыми родителями. Об этом рассказал портал Rostov.ru.

Согласно сообщению, близкие забили тревогу 30 января, когда не смогли дозвониться 27-летнему главе семейства. Первым к квартире приехал друг семьи, но после долгих попыток достучаться было решено вызвать родителей погибших супругов, у которых имелись дубликаты ключей.

Когда дверь была открыта, на пороге появились маленькие дети. Они и рассказали о спящих на кухне родителях. Никаких следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Внуков забрали родители жены.

Ранее ФАН сообщал, что на улице Нансена на заднем сиденье припаркованного автомобиля волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг» обнаружили тело пропавшего несколько дней назад мужчины.