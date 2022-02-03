Ростовчанина нашли мертвым на заднем сиденье его автомобиля

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Ростовчанина, пропавшего 31 января текущего года, нашли мертвым. Тело было обнаружено на заднем сиденье автомобиля, припаркованного на улице Нансена, волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Волонтеры искали 35-летнего мужчину несколько дней, после того, как родственники обратились в полицию и к поисковикам. Многие знакомые предположили, что Сергей отправился в Абхазию. Однако за пределы Ростова-на-Дону он так и не выехал. Причину гибели мужчины еще предстоит выяснить сотрудникам правопорядка.

Ранее ФАН рассказывал, как тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки нашли в огороде соседей. Ребенок исчез вечером 25 января. По словам матери, ее дочь спала дома с открытой дверью, когда она стирала вещи в бане.