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В Ростове-на-Дону задержали несовершеннолетнего драгдилера с крупной партией наркотиков
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержали несовершеннолетнего драгдилера с крупной партией наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 3 февраля. Более 80 граммов наркотических веществ изъяли полицейские у молодого ростовчанина при контрольной закупке. Теперь 17-летнего юношу обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, 20 января текущего года обвиняемый, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Лесной в донской столице, пытался сбыть наркотическое средство. Во время сделки его задержали сотрудники полиции. При проведении личного досмотра у несовершеннолетнего обнаружено 90 полимерных пакетов с наркотическим веществом общей массой 84 грамм.  

В настоящее время сотрудники силовых ведомств проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления. Несовершеннолетнему продавцу наркотиков избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с отдельным батальоном ДПС при силовой поддержке «Грома» задержали семейную пару из Челябинской области, входящую в преступную группу, занимающуюся сбытом наркотиков. Общая масса изъятых у преступников запрещенных веществ составила 550 доз смертельно опасной отравы.

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