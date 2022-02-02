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КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
Происшествия
КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 2 февраля. Шестилетний мальчик погиб под колесами КамАЗа в Ростове-на-Дону, когда он с сестрой и тетей переходил улицу по пешеходному переходу. Подробности трагедии рассказали в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

Авария произошла на проспекте 40-лет Победы. Водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и вывернул машину на разделительный газон. В этот момент там находилась женщина с двумя племянниками: девочкой 11 лет и 6-летним мальчиком. От полученных травм мальчик погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Женщина с племянницей успели отскочить назад.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Устанавливаются все подробности произошедшего. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовской области во время следования по дороге загорелся автомобиль Mitsubishi. К тушению горящего автомобиля в центре города были привлечены две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Обошлось без жертв.

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