КамАЗ переехал шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 2 февраля. Шестилетний мальчик погиб под колесами КамАЗа в Ростове-на-Дону, когда он с сестрой и тетей переходил улицу по пешеходному переходу. Подробности трагедии рассказали в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

Авария произошла на проспекте 40-лет Победы. Водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и вывернул машину на разделительный газон. В этот момент там находилась женщина с двумя племянниками: девочкой 11 лет и 6-летним мальчиком. От полученных травм мальчик погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Женщина с племянницей успели отскочить назад.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Устанавливаются все подробности произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовской области во время следования по дороге загорелся автомобиль Mitsubishi. К тушению горящего автомобиля в центре города были привлечены две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Обошлось без жертв.