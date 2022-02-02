Дистанционные больничные и удаленка: как Ростовская область противостоит «Омикрону»

Ростов-на-Дону, 2 февраля. За минувшие сутки по данным Роспотребнадзора в Ростовской области было выявлено 2935 зараженных коронавирусом. Это очередной рекорд по суточной заболеваемости за всю историю пандемии.

В областном правительстве заговорили о мерах, которые необходимо соблюдать на территории области, дабы сдержать распространение инфекции в регионе. Учитывая нагрузку на систему здравоохранения, было решено жителям области предоставить возможность открывать и закрывать больничные листы в дистанционном режиме — не приходя в поликлинику.

Как сообщает областной Минздрав, более тысячи медработников региона заболели коронавирусом. На помощь медикам пришли студенты медуниверситета и колледжей: 320 ординаторов трудоустроились участковыми врачами-терапевтами и педиатрами, 443 студента медколледжей пришли на работу в службу скорой помощи и в медучреждения.

На утро 2 февраля число заболевших нарастающим итогом достигло 222 688 человек. Коэффициент распространения инфекции увеличился до 2,2. Инфицированные зарегистрированы во всех районах области. В лидерах по их количеству по-прежнему остаются Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск.

В связи с тем, что количество выявленных зараженных растет с каждым днем в геометрической прогрессии, в Ростове-на-Дону решено отправить первоклассников всех школ на дополнительные каникулы с 5 февраля. Старшие классы, как поясняют в мэрии, продолжат учебу, но если будет наблюдаться ухудшение эпидемической обстановки — будут оправлены на дистант.

donland.ru / пресс-служба администрации Ростовской области

Накануне главный санитарный врач региона Евгений Ковалев отметил, что сегодня в области удаленно работает 30 процентов населения. Этого недостаточно. На дистанционную работу необходимо перевести максимально возможное количество сотрудников.

В целом по региону, прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 2008,16 тысячи человек, за сутки — 1087. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) — 1954,57 тысячи человек, за сутки — 1107.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовчане часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу. Количество желающих попасть к врачу на прием в некоторых поликлиниках города достигает 70 человек.