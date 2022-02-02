Автомобиль загорелся во время следования в центре Волгодонска, появилось видео

Ростов-на-Дону, 2 февраля. Утром центр Волгодонска заволокло дымом. Причиной стало возгорание в автомобиле Mitsubishi во время следования по улице Строителей. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, обошлось без жертв.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило в половину девятого утра на место сразу выехали расчеты спасателей. К тушению горящего автомобиля в центре города были привлечены две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Обошлось без жертв.

Ранее ФАН сообщал, как на Северном обходе донской столицы во время следования в моторном отсеке грузового автомобиля «Газель» произошло возгорание. К моменту приезда расчетов МЧС автомобиль уже весь был охвачен огнем.