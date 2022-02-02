Проблемами ростовчан на Кривошлыковском займется Следственный комитет

Ростов-на-Дону, 2 февраля. Накануне противостоянием жильцов пятиэтажного дома в Кривошлыковском переулке с городской администрацией заинтересовался Следственный комитет РФ. Председатель управления призвал региональное ведомство разобраться в вопросе и доложить о ситуации.

Как сказано в сообщении, председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ситуации. Причиной стало волнение в социальных сетях, где жители просят помощи в сложившейся ситуации с расселением дома № 4 в Кривошлыковском переулке.

Мэрия на своем сайте опубликовала документ за подписью главы городской администрации Алексея Логвиненко о внеочередном выделении бюджетных средств на оценку выкупной стоимости жилья в переулке Кривошлыковском, 4.

rostov-gorod.ru / пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«Ситуация чрезвычайная. Эвакуация людей, внеочередное предоставление временного жилья – это стресс для жильцов аварийного дома, и мы понимаем чувства и эмоции горожан. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить жертв и в то же время оказать меры поддержки жильцам этого дома. Нами принято решение, не дожидаясь февральского заседания Думы, выделить средства из резервного фонда города, чтобы ростовчане смогли оперативно получить выкупную стоимость за свое жилье», — отметили в мэрии.

В минувшую ночь жильцы дома №4 практически не спали. Они организовали почасовое дежурство около подъездов, опасаясь что в доме отключат свет, газ и тепло. Как пояснила одна из жительниц дома, люди боятся не только отключения своего дома от городских коммуникаций, но и спланированных диверсий.

«У нас никто не спит. Всю ночь мы дежурим. Нам катастрофически не хватает людей. Ночью старались организовать дежурство вокруг дома, все прошло без происшествий. Однако все измотаны постоянными приездами различных служб. Больше всего мы боимся диверсий», — поделилась с ФАН жительница первого подъезда.

1 февраля к дому приезжали сотрудники городского МЧС. Людям раздали листовки о необходимости эвакуации и попросили переехать в маневренный фонд, для переселения предложили дом на окраине города. Однако съехать в день эвакуации согласились только жильцы четырех квартир. Остальные жители дома вышли на улицу и продолжили отстаивать свою правду.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН рассказывал, как администрация города Ростова-на-Дону ввела в доме на переулке Кривошлыковском режим ЧС. Во время ночного визита администрации и спасателей жильцов просили срочно покинуть квартиры, в ином случае власти города пригрозили заварить входные двери нескольких подъездов.