Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 13:59
13:58
Происшествия
Неизвестный избил и изнасиловал пенсионерку в деревне Верхние Осельки под Петербургом
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
13:47
Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
Все новости

Проблемами ростовчан на Кривошлыковском займется Следственный комитет
Общество
Проблемами ростовчан на Кривошлыковском займется Следственный комитет
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 2 февраля. Накануне противостоянием жильцов пятиэтажного дома в Кривошлыковском переулке с городской администрацией заинтересовался Следственный комитет РФ. Председатель управления призвал региональное ведомство разобраться в вопросе и доложить о ситуации.

Как сказано в сообщении, председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ситуации. Причиной стало волнение в социальных сетях, где  жители просят помощи в сложившейся ситуации с расселением дома № 4 в Кривошлыковском переулке.

Мэрия на своем сайте опубликовала документ за подписью главы городской администрации Алексея Логвиненко о внеочередном выделении бюджетных средств на оценку выкупной стоимости жилья в переулке Кривошлыковском, 4.

Проблемами ростовчан на Кривошлыковском займется Следственный комитет
rostov-gorod.ru / пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«Ситуация чрезвычайная. Эвакуация людей, внеочередное предоставление временного жилья – это стресс для жильцов аварийного дома, и мы понимаем чувства и эмоции горожан. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить жертв и в то же время оказать меры поддержки жильцам этого дома. Нами принято решение, не дожидаясь февральского заседания Думы, выделить средства из резервного фонда города, чтобы ростовчане смогли оперативно получить выкупную стоимость за свое жилье», — отметили в мэрии.

В минувшую ночь жильцы дома №4 практически не спали. Они организовали почасовое дежурство около подъездов, опасаясь что в доме отключат свет, газ и тепло. Как пояснила одна из жительниц дома, люди боятся не только отключения своего дома от городских коммуникаций, но и спланированных диверсий.

«У нас никто не спит. Всю ночь мы дежурим. Нам катастрофически не хватает людей. Ночью старались организовать дежурство вокруг дома, все прошло без происшествий. Однако все измотаны постоянными приездами различных служб. Больше всего мы боимся диверсий», — поделилась с ФАН жительница первого подъезда.

 1 февраля к дому приезжали сотрудники городского МЧС. Людям раздали листовки о необходимости эвакуации и попросили переехать в маневренный фонд, для переселения предложили дом на окраине города. Однако съехать в день эвакуации согласились только жильцы четырех квартир. Остальные жители дома вышли на улицу и продолжили отстаивать свою правду.

Проблемами ростовчан на Кривошлыковском займется Следственный комитет
Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН рассказывал, как администрация города Ростова-на-Дону ввела в доме на переулке Кривошлыковском режим ЧС. Во время ночного визита администрации и спасателей жильцов просили срочно покинуть квартиры, в ином случае власти города пригрозили заварить входные двери нескольких подъездов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Проблемами ростовчан на Кривошлыковском займется Следственный комитет
ростов на дону кривошлыковский отключение света и газа режим чс по многоквартирному дому
Комментировать