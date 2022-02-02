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Ростовчанин погиб при пожаре в частном доме
Происшествия
Ростовчанин погиб при пожаре в частном доме
pexels.com  /  Anna Shvets

Ростов-на-Дону, 2 февраля. Накануне в частном секторе донской столицы произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, при пожаре погиб 48-летний мужчина, предположительно он сгорел заживо.

В ведомстве отметили, что площадь пожара дома на 2-й Кольцевой составила 25 квадратных метров. Спасители ликвидировали возгорание в считанные минуты, однако спасти от гибели человека им не удалось. От многочисленных ожогов ростовчанин скончался на месте. По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее ФАН рассказывал, как на северном обходе донской столицы во время следования по трассе в моторном отсеке грузового автомобиля «Газель» произошло возгорание. К моменту приезда расчетов МЧС автомобиль уже весь был охвачен огнем.

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пожар погибший ростов на дону частный дом сгорел заживо
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