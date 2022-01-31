Мэрия Ростова-на-Дону эвакуирует аварийную пятиэтажку на Кривошлыковском в первый день февраля

Ростов-на-Дону, 31 января. Жителей ростовской пятиэтажки в Кривошлыковском переулке необходимо срочно эвакуировать. Такое решение приняли сегодня в городской администрации на внеплановом заседании КЧС.

По словам представителей Управления по делам ГО и ЧС города, в районе установленных маячков отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах. Существует большая вероятность обрушения стеновых панелей, а это значит, что здание может «сложиться» в любой момент.

В пресс-службе городской администрации отметили, что по дому уже введен режим чрезвычайной ситуации и эвакуация жильцов начнется 1 февраля.

«Зоной чрезвычайной ситуации определен жилой дом, его жители обязаны эвакуироваться из зоны ЧС. За отказ от эвакуации предусмотрена административная ответственность. Эвакуация начнется 01.02.2022. Созданы две эвакуационные комиссии: городская и районная», — пояснили ФАН в пресс-службе городской администрации.

Жителей пятиэтажного дома планируют разместить в многоэтажке на улице Уланской, 15, расположенной в микрорайоне Суворовском. Сборный эвакуационный пункт развернут во дворе дома на Кривошлыковском, 4. По сообщению чиновников, решение всех бытовых вопросов эвакуируемых граждан, городские власти возьмут на себя. Жителей обещают обеспечить матрасами, одеялами и постельным бельем.

Несколькими часами ранее, до того, как текст этого документа появился на сайте мэрии, к дому в Кривошлыковском переулке приехали несколько машин МЧС и журналисты. О чем разговаривали чиновники с жителями ясно из видео, которое предоставила нам инициативная группа жильцов. Судя по видеозаписи, некоторые люди жалуются на выселение и отсутствие компенсации за приватизированные квартиры.

Ранее ФАН рассказывал, как городские власти Ростова объявили по дому, расположенному в переулке Кривошлыковском, 4, чрезвычайное положение. Они попросили жильцов срочно покинуть квартиры, в ином случае грозили заварить входные двери нескольких подъездов.