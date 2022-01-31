Пять человек спасли из горящего частного дома под Ростовом

Ростов-на-Дону, 31 января. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании на улице Ленина в поселке Николаевка в минувшую субботу во второй половине дня. Выяснилось, что горит частный дом общей площадью 80 квадратных метров.

По данным МЧС по Ростовской области, на место происшествия выехали 10 пожарных. Спасатели вывели из частного дома пятерых жильцов, которые оказались в огненной ловушке. На борьбу с пламенем ушло около 22 минут. В результате инцидента пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

Накануне спасатели тушили возгорание в многоквартирном доме на улице Дорожной в Москве. Пожарные вывели из огня 10 человек, в том числе ребенка, сообщало РИАМО.