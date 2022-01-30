Ростовские полицейские рассказали, как обезопасить квартиру от кражи

Ростов-на-Дону, 30 января. Полиция Ростовской области обратилась к жителям региона и напомнила, как обезопасить свое жилище от кражи и взлома. В МВД уверяют, что даже установив на входную дверь сложные замки, люди не обезопасят себя от проникновения преступников.

По словам полицейских, лучший способ защиты имущества от квартирных краж – заручиться поддержкой вневедомственной охраны. Как показывает практика, опытные «домушники» обходят квартиры, оборудованные средствами охранной сигнализации, и отдают предпочтение тем местам, где угроза задержания минимальна. Тем, кто еще этого не сделал, в ведомстве дали несколько простых советов.

«Входные двери подъезда, тамбура и квартиры должны быть исправны и всегда закрываться. Выходы на чердак, крышу должны быть исправны и закрыты на замки. В подъезде дома и в общем тамбуре должен быть свет. Не следует допускать скопления корреспонденции в почтовом ящике, в том числе при длительном отсутствии (командировка, отпуск), так как это может привлечь преступников. Самый надежный способ, доверить защиту квартиры или дома полицейским», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2021 года на территории донского края совершено 58,5 тыс. преступлений, что ставит ее на шестое место в рейтинге криминогенных регионов России. Тройку лидеров возглавляют Москва с 143,5 тыс. нарушений, Краснодарский край с показателем в 78,1 тыс. и Московская область с 73,7 тыс. преступлений.