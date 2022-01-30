Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 20:31
20:28
Шоу-бизнес
Брат Аниты Цой признался, что избегал общения с семьей во время тюремного срока
20:27
Общество
Диетолог Серена Пун заявила, что полуфабрикаты могут спровоцировать слабоумие
20:26
Общество
Свекла, капуста и сельдерей помогут очистить организм от шлаков и токсинов
20:25
Экономика
Европарламент объявил о переговорах с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа
20:24
Общество
Заражение коронавирусом может привести к резкому изменению массы тела
20:24
Экономика
Россияне в 2021 году чаще всего покупали через интернет автомобили Hyundai Creta и Solaris
20:20
Общество
Россиянам перечислили способы снизить платежи за коммунальные услуги
20:20
Общество
Ради строительства метро в Самаре изменят закон о тишине
20:19
Общество
Продюсер Евгений Морозов рассказал о последнем желании Леонида Куравлева
20:18
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в квартире няни на проспекте Науки
Все новости

Ростовские полицейские рассказали, как обезопасить квартиру от кражи
Общество
Ростовские полицейские рассказали, как обезопасить квартиру от кражи
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Ростов-на-Дону, 30 января. Полиция Ростовской области обратилась к жителям региона и напомнила, как обезопасить свое жилище от кражи и взлома. В МВД уверяют, что даже установив на входную дверь сложные замки, люди не обезопасят себя от проникновения преступников.

По словам полицейских, лучший способ защиты имущества от квартирных краж – заручиться поддержкой вневедомственной охраны. Как показывает практика, опытные «домушники» обходят квартиры, оборудованные средствами охранной сигнализации, и отдают предпочтение тем местам, где угроза задержания минимальна. Тем, кто еще этого не сделал, в ведомстве дали несколько простых советов. 

«Входные двери подъезда, тамбура и квартиры должны быть исправны и всегда закрываться. Выходы на чердак, крышу должны быть исправны и закрыты на замки. В подъезде дома и в общем тамбуре должен быть свет. Не следует допускать скопления корреспонденции в почтовом ящике, в том числе при длительном отсутствии (командировка, отпуск), так как это может привлечь преступников. Самый надежный способ, доверить защиту квартиры или дома полицейским», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2021 года на территории донского края совершено 58,5 тыс. преступлений, что ставит ее на шестое место в рейтинге криминогенных регионов России. Тройку лидеров возглавляют Москва с 143,5 тыс. нарушений, Краснодарский край с показателем в 78,1 тыс. и Московская область с 73,7 тыс. преступлений. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ростовские полицейские рассказали, как обезопасить квартиру от кражи
кража квартира мвд рф ростовская область взлом
Комментировать