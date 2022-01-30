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На морозе с температурой: ростовчане часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу

  /   Обновлено: 30 января 2022 17:27
Общество
На морозе с температурой: ростовчане часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 30 января. Ростовчане жалуются на огромные очереди в поликлиниках. В соцсетях люди пишут, что им часами приходится стоять на морозе.

На одном из видео, выложенных в Instagram, видно, как у входа в поликлинику толпятся пытающиеся попасть на прием к врачу люди, многие из которых с температурой. Внутри в узком коридоре также столпилось несколько десятков человек. Некоторые жалуются, что прием ведет всего один врач, поэтому визит в поликлинику у многих затягивается на два, три, а то и более часов.

Несколько дней назад в филиале 41 поликлиники микрорайона Суворовский люди также стояли в очереди на улице, количество желающих попасть к врачу на прием достигало 50, а то и 70 человек. По словам ростовчан, проблема кроется в нехватке врачей. 

Депутат городской Думы Наталья Оськина написала в своем Instagram, что в ее приемную поступает много жалоб от населения. Люди делятся своими проблемами и присылают видео из очередей в городских поликлиниках, одно из которых она и опубликовала в своем аккаунте.

Ранее ФАН сообщал, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Ростовской области увеличилось на 2341 человека за последние сутки. На утро 30 января нарастающим итогом число заболевших достигает по региону 214 176 человек.

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