Ростовская область ставит новые рекорды по числу заболевших коронавирусом

Ростов-на-Дону, 30 января. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Ростовской области увеличилось на 2341 человека, это очередной антирекорд с начала пандемии. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Как отмечают в ведомстве, на утро 30 января нарастающим итогом число заболевших достигает по региону 214 176 человек, повышая коэффициент распространения инфекции до 1,78.

Больше всего зараженных выявлено в Ростове-на-Дону. За минувшие сутки здесь зарегистрировали 710 случаев заболевания. На втором месте расположился Аксайский район с 105 зараженными. Третье место по количеству инфицированных занял Таганрог с показателем в 104 человека за сутки.

Инфицированные были выявлены в 55 городах и районах области, среди новых заболевших 38,8% — в возрасте от 18 до 45 лет; 32,9% — от 46 до 65 лет; 9,7% — от 66 до 79 лет и 15,8% — дети. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 10 011 жителей региона.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По этим заболеваниям эпидемический порог в области превышен на 30,5%, в донской столице на 106,2%. Большинство заболевших относятся к возрастной группе 15 лет.