На главных улицах Ростова-на-Дону перестали работать светофоры

Ростов-на-Дону, 30 января. На пересечении главных улиц донской столицы перестали работать светофоры. Об этом сообщили в управлении пропаганды регионального ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, перебои в работе светофоров связаны с аварийным отключением электросетей. В настоящее время свою работу прекратили светофоры расположенные на пересечениях проспекта Ворошиловского и улицы М. Горького, Ворошиловского и Пушкинской, М. Горького и Чехова, М. Горького и Соколова, улицы Красноармейской и Соколова, а также Соколова и Пушкинской.

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