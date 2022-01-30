Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 12:53
12:50
Происшествия
Угрожавшего взорвать посольства России и США в Армении мужчину задержали полицейские
12:46
Политика
Американист Дробницкий предрек Байдену большие проблемы после скандала с Зеленским
12:46
Общество
Леонид Куравлев провел последние дни в хосписе без сознания
12:46
Общество
Ученые из Университета Тафтса и Гарварда помогли лягушке отрастить потерянную ногу
12:44
Происшествия
Аноним «заминировал» восемь торговых центров в подмосковном Клину
12:37
Экономика
Напряженность в отношениях РФ и Украины угрожает мировому рынку зерна
12:37
Спорт
Глава Bellator Кокер отказал Федору Емельяненко в титульном поединке
12:34
Армия
Британия готова перебросить дополнительные войска в Эстонию из-за ситуации на Украине
12:34
Общество
Показатель смертности от COVID-19 в Петербурге продолжает расти
12:33
Общество
Актер Леонид Куравлев хотел, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой
Все новости

На главных улицах Ростова-на-Дону перестали работать светофоры
Общество
На главных улицах Ростова-на-Дону перестали работать светофоры
gov.spb.ru  /  Пресс-служба КРТИ

Ростов-на-Дону, 30 января. На пересечении главных улиц донской столицы перестали работать светофоры. Об этом сообщили в управлении пропаганды регионального ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, перебои в работе светофоров связаны с аварийным отключением электросетей. В настоящее время свою работу прекратили светофоры расположенные на пересечениях проспекта Ворошиловского и улицы М. Горького, Ворошиловского и Пушкинской, М. Горького и Чехова, М. Горького и Соколова, улицы Красноармейской и Соколова, а также Соколова и Пушкинской.

Ранее ФАН рассказывал, как инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области не допустили возгорания газовых баллонов, горящего на трассе грузового автомобиля и предотвратили их детонацию

Вернуться назад
Все новости / Общество / На главных улицах Ростова-на-Дону перестали работать светофоры
ростов на дону светофоры гибдд по Ростовской области аварийное отключение электросетей
Комментировать