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Тайник с 7 тыс. сигарет выявили ростовские таможенники в автомобиле гражданки Украины

Происшествия
Тайник с 7 тыс. сигарет выявили ростовские таможенники в автомобиле гражданки Украины
пресс-служба Южного таможенного управления  / 

Ростов-на-Дону, 30 января. Скрытая партия табачной продукции была обнаружена под обшивкой автомобиля «Форд Фокус LX» на таможенном посту МАПП Донецк Ростовской таможни со стороны Украины. 

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, на возможное наличие табачной продукции в автомобиле указала служебная собака. После этого машину направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, который показал, что с двух боковых сторон багажника под обшивкой автомобиля находится 7 тысяч сигарет.

Ростовские таможенники пресекли ввоз большой партии контрафактных сигарет со стороны Украины
пресс-служба Южного таможенного управления /

По словам задержанной гражданки Украины, управлявшей иномаркой, все сигареты она везла для личного пользования. Зная, что в Россию нельзя ввозить более 10 пачек табачной продукции, женщина решила скрыть остатки, спрятав их под полости между крыльями и обшивкой. 

Начальник таможенного поста МАПП Донецк Игорь Пономарев отметил, что в отношении гражданки Украины возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений).

Ростовские таможенники пресекли ввоз большой партии контрафактных сигарет со стороны Украины
пресс-служба Южного таможенного управления /

Ранее ФАН рассказывал, как на таможенном посту Куйбышево в Ростовской области при досмотре автомобилей сотрудники обнаружили в одном из багажников 28 старинных монет.

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таможня ростовская область контрафакт контрабанда южное таможенное управление
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