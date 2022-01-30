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В Ростовской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Общество
В Ростовской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
pexels.com  / 

Ростов-на-Дону, 30 января. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Ростовской области превышен на 30,5%, в донской столице на 106,2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщают в ведомстве, за неделю (17.01.2022 – 23.01.2022) среди населения Ростовской области зарегистрировано 22 873 случая заболевания ОРВИ (54,4 на 10 тысяч населения), что выше эпидемического порога на 30,5 %. Большинство заболевших относятся к возрастной группе 15 лет.

В Роспотребнадзоре добавили, что госпитализация заболевших с диагнозом ОРВИ увеличилось на 62%. Обследовано 36 человек. Диагностировано: грипп А(H3N2) – 11 человек, по одному случаю РС-вирус, коронавирус человека и риновирус.

Ранее ФАН сообщал об увеличении числа больных коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Согласно официальной статистике, этот показатель свидетельствует об абсолютном максимуме числа зараженных в сутки на территории области с начала пандемии.

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