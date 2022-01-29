«Газель» охватило огнем во время движения по трассе в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 29 января. На северном обходе донской столицы во время следования по трассе в моторном отсеке грузового автомобиля «Газель» произошло возгорание. К моменту приезда расчетов МЧС автомобиль уже весь был охвачен огнем.

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:39, вызвал спасателей сотрудник областного ГИБДД. К месту происшествия была направлена одна единица техники и пять человек личного состава. На ликвидацию пожара у специалистов ушло не более 20 минут. Однако автомобиль сгорел полностью.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Картину происшествия дополнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

«Инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области капитан полиции Вадим Чернявский и старший лейтенант полиции Максим Матвиенко, двигаясь по маршруту патрулирования на автодороге «Северный обход города Ростова-на-Дону», заметили остановившийся на обочине автомобиль, из-под капота которого распространялось пламя. На автомобиле было установлено газовое оборудование. Это создавало реальную угрозу проезжающим мимо автомобилям, поэтому капитан полиции Вадим Чернявский сообщил о случившемся в дежурную часть, вызвал пожарную службу и заблокировал транспорт. Несмотря на то, что пламя охватило кабину и грузовой отсек автомобиля, старший лейтенант полиции Матвиенко с помощью огнетушителя не допустил возгорания газовых баллонов, предотвратив тем самым их детонацию», — сообщили корреспонденту ФАН в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что благодаря оперативным действиям донских спасателей и сотрудников ГИБДД происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как пенсионерка заживо сгорела при пожаре в частном доме в Ростовской области. Пожарные побороли огонь в считанные минуты, однако спасти женщину не удалось.